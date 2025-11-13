元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが１３日、自身のインスタグラムを更新。元ＮＨＫアナウンサーで、現在は米国を拠点に活躍するフリーの久保純子アナとの船旅ロケの様子を公開した。冒頭に「４０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」とつづり、「純子とのモリモリ盛りだくさんの船旅ロケから戻り非日常の日々からすっかり現実の世界に舞い降りております」と報告し、「久しぶりのご飯作りで指を切ったり石井ママのお