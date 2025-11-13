８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さんの通夜が１３日、東京・世田谷区の「無名塾」で午後５時から始まった。午後４時頃から仲代さんが１９７５年に妻の隆巴（りゅう・ともえ）さん（本名・宮崎恭子、享年６５）と夫婦で創設した東京・世田谷区に俳優養成所「無名塾」の塾生、卒業生と見られる人の姿もあった。同２０分過ぎには役所広司も到着し、塾内に入った。