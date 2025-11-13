子どもたちが工夫を凝らしたアイデア作品を展示する「発明くふう展」が、高知市で開かれています。高知市布師田の中小企業会館で11月13日から開かれている「発明くふう展」。子どもたちに発明や創作する楽しさを知ってもらおうと毎年開かれていて、今年で54回目となります。今回は県内の小中学校から63点の応募があり、木材や段ボールなど身近な素材を使った作品が並んでいます。最優秀賞の県教育長賞に輝いたのは、高知市潮