2024年1月、静岡･沼津市で、ごみ出しをしていた親子2人をひき逃げし死亡させた罪などに問われている男に対し、地裁沼津支部は、13日、懲役5年6か月の判決を言い渡しました。沼津市大塚の販売業で87歳の被告の男は、2024年1月、沼津市松長で、トラック荷台の左側パネルが車体に固定されているのかを確認せず、開いた状態で走行し、ごみ出しをしていた親子にパネルを衝突させてひき逃げし死亡させた罪などに問われています。13日の判