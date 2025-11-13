ポンドドルは英ＧＤＰ受けた下げを消す、全般的にドル売りが優勢で＝ロンドン為替 ポンドドルは弱い英ＧＤＰを受けて1.3101レベルまで下落したが、足元では本日の高値を1.3136レベルに伸ばしている。ロンドン朝方は全般的にドル売りが優勢になっており、ユーロドルも高値を0.1599レベルに更新している。豪ドル/ドルは0.6575レベルまで一段高。ドル円は154.90付近から154.70台へと小反落。 USD/JPY154.78EUR/USD