アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/13営業日時点＝ 上海ゴム 0.72％ 上海銅 0.69％ 大連ポリエチレン 0.1％ 大連とうもろこし 0.09％ 上海異形鉄筋 0.03％ 上海重油 -2.93％ ＊数値は前日比％