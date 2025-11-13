巨人からドラフト6位指名を受けた浦和学院・藤井健翔内野手が13日、都内で入団交渉に臨み、契約金3000万円、年俸540万円で仮契約を結んだ。今オフのメジャー挑戦を表明している岡本に憧れる高校通算35本塁打を誇る右の大砲候補。“浦学のジャッジ”とも評されており、背番号はヤンキース・ジャッジと同じ「99」に決まった。本家と同じ背番号を背負うこととなり「好きな選手を付けられることをうれしく思います。99番といえば