13日未明に柵を突き破った車が海に転落。運転していた男性にけがはありませんでした。暗闇の水面に浸かったような乗用車。なぜか、車の上に座椅子のようなものが乗っているのが見えます。13日午前3時前、長崎市丸尾町の重工記念長崎病院の付近で、普通乗用車を運転していた20代男性の家族から「車が海に転落し、車の上で男性が救助を求めている」と警察に通報がありました。車は柵を突き破って海に転落したと見られ、男性は自力で