JR東日本は仙石線（あおば通〜石巻駅間）に「E131系」を投入、2025年12月1日(月)から営業運転を開始します。同線に新型車両が投入されるのは約80年ぶりとなります。【参考】仙石線に新型車両投入！2025年度冬頃から営業運転開始205系は順次置き換えへ（※2024年12月掲載記事）https://tetsudo-ch.com/12993586.html仙石線 E131系の運転開始日と区間営業運転開始日新型車両E131系は、2025年12月1日(月)より順次運転を開始します。