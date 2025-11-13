11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。3日目の1月18日に開催されるメインイベント「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」には、千葉ジェッツの富樫勇樹や宇都宮ブレックスの比江島慎ら26名が選出された。 昨シーズンの奇数順位チームに所属する選手で構成されるB.BLACKは、比江島、吉井裕鷹（三遠ネオフェニッ