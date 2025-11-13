13日午前、五泉市の住宅近くの柿の木にクマ1頭が登っているのが確認されました。クマは柿の木に居座り、市は緊急銃猟を実施して駆除しました。けが人はいません。 クマが現れたのは五泉市小搦の住宅の裏手にある柿の木です。13日午前10時半過ぎ、体長およそ60センチのクマ1頭が柿の木に登っているのをパトロール中の警察官が発見しました。市は当初、クマを駆除せずに追い払おうと対応を進めていましたが、クマが木からお