高市首相の地元・奈良県に設置されている首相のポスターとのぼり。「早期解散」の噂が浮かんでは消える理由は、葛飾区議選の結果にヒントがありそうだ（写真：ロイター／アフロ）東京都のある区議会議員選挙が今、政界ウォッチャーの間でにわかに注目されている。11月9日に投開票された葛飾区議選である。その選挙結果は、単なる地方議会選挙にとどまらない、大きな“意味”を持つことになりそうだ。葛飾区議会の40議席を争ったの