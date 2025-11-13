スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と、ファッションセンターしまむらのコラボレーションアイテムが、2025年11月12日よりしまむらオンラインストアで販売開始！ふわもこボア素材のバッグやルームウェア、防寒小物など、プチプラ価格で30種類以上がラインナップ。2025年11月15日(土)からはお得なハッピーバッグも登場する。【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る2025年11月12日より、しまむらに「スヌ