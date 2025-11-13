アンカー・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン『Soundcore Liberty Buds』を11月13日よりAnker Japan 公式オンラインストア、直営店Anker Store、Amazon、楽天市場、一部家電量販店などで販売を開始する。 【画像】『Soundcore Liberty Buds』商品概要・カラーバリエーション 『Soundcore Liberty Buds』は、「Soundcore」では初となるアクティブノイズキャンセリングを搭載したインナーイヤӦ