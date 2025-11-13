このチャリティコンサートは岡山県の女性でつくるボランティア団体「ケア・フレンズ岡山」が毎年開いているもので、今年は岡山県出身のバイオリニスト・福田廉之介さんが登場しました。 【画像を見る】福田廉之介さんの演奏姿はこちら 福田さんはスイスの音楽学校を首席で卒業。現在は若手音楽家で構成される室内オーケストラ「The MOST」の理事長を務めています。 冬の到来を告げる冷たい風が吹きつける一日でした