ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。温風で速乾、冷風でツヤ仕上げ。キューティクルまで美しく【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場!1コイズミのドライヤーは、独自のパワーアップノズルによって風速・風圧を高め、髪を素早く乾かす大風量タイプ。