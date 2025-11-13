（花蓮中央社）9月下旬に洪水被害をもたらした東部・花蓮県の馬太鞍渓のせき止め湖近くに、新たなせき止め湖が形成されていることが13日、農業部（農業省）林業・自然保育署花蓮分署の調査で分かった。無人機による空撮で確認した。午後4時ごろにも水があふれ出す恐れがあり、県は下流域に対して午後1時からの休校・休業措置を発表した。花蓮分署によれば、新たなせき止め湖は既存のせき止め湖の溢流口の下方約300メートルに形成さ