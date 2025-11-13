今回のテーマは、「お金持ちの子どもの習い事」事情です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。今回は富裕層、超富裕層の皆さんに、子どもに習わせたい「習い事」について聞いてみました。平成元年生まれの筆者にとって、習い事といえばピアノやバレエ、水泳、そろば