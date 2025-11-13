スイスの老舗ブランド「ロンジン」が、1967年発売の名作「ウルトラ-クロン」を現代風に復刻。新作「ウルトラ-クロン クラシック」として発売した。毎時36,000振動（5Hz）の高振動ムーブメント「L836.6」を中心に据えた、ハイビート・ドレスウォッチだ。ロンジンは1910年に1/10秒の計測が可能な5Hzストップウォッチの特許を取得し、1959年には天文台クロノメーター「キャリバー360」で高振動ムーブメントを実用化。そうした流れの中