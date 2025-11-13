11月12日、競泳選手の池江璃花子が、モデル業にも意欲を示したことが話題となっている。「池江さんはこの日、都内でおこなわれた『SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）』の授賞式に出席。これはビジネスや文化などさまざまな分野で限界に挑み続け、時代を変革する才能や情熱、志を持つ人を表彰するものですが、その『スポーツ部門』での受賞となりました」（スポーツ紙記者）そこで飛び出したのが、モデ