PE-BANK¤Ï¡¢11·î13Æü¤Ë¡Ö¿·Æâ³Õ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷(20¡Á60Âå)300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢11·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºß´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï? (Ê£¿ô²óÅú n=300)¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºß´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÊ£¿ô²óÅú¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄÂ¶â¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¡×(63.0%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀÇÀ©¡¦