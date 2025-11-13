2025年、住宅街や商業地でのクマの出没が相次いでいる。山のドングリなどのエサが不作となり、食料を求めて人里へ下りてくるケースが増加しているためだ。街中でクマと遭遇したら、どう身を守ればいいのか。群馬県奥利根を中心に猟師歴40年を超えるベテランの高柳盛芳さんと、岩手県岩泉町で山菜採りを生業とし、クマに襲われた経験を持つ佐藤誠志さんに聞いた。（風来堂稲葉美映子）犬の散歩中にクマに襲われた女性ベテラン猟師