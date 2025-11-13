カナミックネットワーク [東証Ｐ] が11月13日大引け後(17:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比11.4％増の16.1億円になり、26年9月期も前期比27.2％増の20.5億円に伸びを見込み、15期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、14期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1.5円増の9円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同