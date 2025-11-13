【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北川景子が主演を務め、Snow Manの佐久間大介、SUPER BEAVERの渋谷龍太らが出演するヒューマンサスペンス映画『ナイトフラワー』が11月28日に公開。このたび、夜に生きる男を熱演した佐久間大介のメイキング映像が公開された。 ■幼馴染を一途に思い続ける池田海役を熱演 映画『マッチング』（2024年）に続き、内田英治監督と2度目のタッグを組むことになった佐久間大介。