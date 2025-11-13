俳優・白洲迅（32）の妻でタレントの竹内渉（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。「韓国のキッズカフェが最高すぎた」と書き出し、長男（1）と長女（0）との韓国での様子を公開した。【写真】「すっかりお母さんだね」韓国のキッズカフェを満喫する竹内渉＆1歳長男＆0歳長女竹内は「連れて行きたいところが沢山ありましたが今回はLilliputチョンダム本店に行ってきました」と報告。「平日の夕方に行ったらあまり人がいな