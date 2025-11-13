Photo: かくれい 2024年4月1日の記事を編集して再掲載しています。 洗濯機を買い換えたのですが、動作中に「ドン…ドン…」という音がするようになってしまいました。静音タイプなのにおかしいなと思って原因を調べてみたところ、意外なところにありました。音の正体は「ウォーターハンマー」 よくよく音を