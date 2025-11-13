今季のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会が13日、都内で行われ、ソフトバンク・小久保裕紀監督（54）が正力松太郎賞を初受賞した。チームをリーグ2連覇と5年ぶりの日本一に導き、球団では20年の工藤公康元監督以来5年ぶり5人目の選出。「今年こそは頂上まで登りきる、という思いでシーズンに入り、選手たちはそれぞれの役割を理解し、最後まで勝利を信じて戦い抜いてくれました。