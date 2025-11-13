元日本ハムエースの西崎幸広氏（61）が11日放送のBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。伝説の“セカンドバッグ投げつけ事件”について語った。番組アシスタントを務める同局の遠藤玲子アナウンサー（43）が「私も幼いころからよくこのシーンをテレビで見てたんですけど、西崎さん、契約更改の…」と言いかけると、大笑いした西崎氏は「それ、きますか」と応じた。「いや、ずっと気になってたんです