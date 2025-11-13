「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽（57）が13日、大阪市内で現在所属するロックバンド「RockonSocialClub」のメンバーとして取材会を開いた。RockonSocialClubは、旧男闘呼組のメンバーを中心に22年に結成されたバンド。5日にリリースしたばかりの新アルバム「THESHOWMAN」は堺正章、HOUNDDOG・大友康平、シンガーソングライターのNOKKO、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、MISIAら一流歌手らとのコ