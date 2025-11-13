クマ札幌市は13日、ヒグマの足跡が見つかり休園中の円山動物園（中央区）について、17日から営業を再開すると発表した。園内に繰り返し侵入していたとみられるヒグマ1頭が駆除されたが、安全確保を徹底するため、休園期間を当初の予定より2日間延長。園内に設置したカメラによる監視を16日まで続ける。新たに出没した場合には、休園期間の再延長を検討するという。動物園を除く円山公園は予定通り24日まで閉鎖し、動物園に通じ