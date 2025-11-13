プロ野球・巨人は13日、ドラフト6位で指名した浦和学院の藤井健翔選手と都内で仮契約を行いました。契約金は3000万円、年俸は540万円（いずれも推定）となります。背番号は憧れであるヤンキースのアーロン･ジャッジ選手と同じ「99」。「うれしいです」とはにかむような表情を見せた藤井選手はジャッジ選手のように「見ていてあきないバッティング」を目指したいと語りました。「一番はプロの世界で活躍するのが目標。自分が野球を