DeNAは13日、深沢鳳介投手と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「43」。深沢は21年ドラフト5位でDeNAに入団。3年目の24年に開幕先発ローテーション入りを目指し練習試合からアピールしていたが、同年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた。今年は育成選手としてプレーし、6月に実戦復帰を果たすと、ファームで4試合・13回を投げて、1勝1敗、防御率3.46だった。