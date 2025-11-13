韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」は、2025年12月10日(水)に開催する「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」のイベント詳細を公開しました。このイベントの開催に合わせ、ブランドモデルを務めるSEVENTEENのSEUNGKWANさんの最新ビジュアルも同時公開。ブランドの日本上陸1周年を祝う特別な時間が楽しめます。