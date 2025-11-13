学校法人和洋学園の和洋九段女子中学校高等学校は、2026年度(令和8年度)より、高等学校に新しいコースを設置するとともに、生徒募集を開始することを発表しました。今回の改革は、女子教育の歴史的蓄積を礎としつつ、女性の多様な進路・キャリアに対応できる教育の充実をめざすものです。 和洋学園 和洋九段女子高等学校「新3コース」設置 2026年度より、高等学校においては、生徒が目指す進路に応じて「フューチ