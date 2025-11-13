俳優・上白石萌音が、歌手デビュー10周年を迎える2026年2月25日に、ニューアルバム『texte』（テキスト）をリリースすることが決定した。デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲し、映像作品にまつわるカバーとオリジナル楽曲を織り交ぜた一枚となる。【写真】上白石萌音の違った表情をイラスト化！『texte』初回限定盤ジャケット同作には、自身が出演したNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌「アルデバラン」