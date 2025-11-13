■過去最高益を記録した2025年4〜9月期決算ソフトバンクグループが11日に発表した2025年4〜9月期の連結決算は、純利益が前年同期比2.9倍の2兆9240億円となり、同期間として過去最高を記録した。この数字は市場予想の約4倍に達する歴史的な好決算である。【こちらも】「株価は口ほどにものを言う」とされる右肩下がりのニトリの株価は、何を言っているのか業績を牽引したのはビジョン・ファンド事業で、投資利益は3兆5361億円