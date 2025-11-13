◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京・芝１８００メートル）１１月１３日、美浦トレセン＝１週前追い切り前走のサウジアラビアＲＣで３着だったゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、新コンビのトム・マーカンド騎手を背にＷコースで併せ馬を実施。オルグジェシダ（３歳１勝クラス）を３馬身追走し、ゴール前で仕掛けられて内から併入し、５ハロン６４秒２―１１秒４の好タイムをマ