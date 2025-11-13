巨人は１３日、都内でドラフト６位の浦和学院・藤井健翔内野手と入団交渉を行い、契約金３０００万円、年俸５４０万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。１８１センチ、９６キロの恵まれた体格から繰り出す打球速度は１６０キロを超え、高校通算３５本塁打。阿部監督も「将来の岡本を目指してほしい」と期待する大砲候補は「自分の夢であったプロ野球という世界のスタートラインに立てたことを、改めてうれしく思っています。こ