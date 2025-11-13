マスク資料 香川県教育委員会によりますと、13日、県内の5つの公立学校でインフルエンザの集団感染が発生しているため、学年・学級閉鎖の措置を取りました。 県立高松商業高校2年４組13日から14日まで学級閉鎖高松市立高松第一中学校1年生14日に学年閉鎖高松市立牟礼中学校1年1組14日まで学級閉鎖を延長高松市立牟礼北小学校1年2組14日まで学級閉鎖を延長丸亀市立飯山南小学校4年生14日に学年閉鎖 5