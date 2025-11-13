侍ジャパンの一部投手陣が１３日、侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて、同所で練習した。井端弘和監督、金子誠ヘッドコーチら首脳陣は、練習に参加した中日・高橋、オリックス・曽谷、西武・隅田、日本ハム・北山、ソフトバンク・松本の動きをチェック。井端監督は来年のＷＢＣ１次ラウンドで同じＣ組に入り、東京Ｄで３月７日に対戦予定の韓国を