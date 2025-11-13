◇NBA サンダー121-92レイカーズ（日本時間13日、ペイコム・センター）レイカーズは敵地で昨季王者のサンダーと戦い92-121で敗れました。レイカーズは第1クオーターからターンオーバーなどミスが目立ち18-30とされると、第2クオーターはレイカーズ20得点に対してサンダーに40得点奪われ、38-70で前半終了となります。後半は第4クオーターに28得点を奪いますが、終始苦しい展開。現在ウェスタン・カンファレンス首位のサンダーに大