カンゼ・チベット族自治州稲城県にある高標高宇宙線観測所「ＬＨＡＡＳＯ」。（１０月２８日撮影、ドローンから、稲城＝新華社記者／劉坤）【新華社成都11月13日】中国四川省カンゼ・チベット族自治州稲城県にある高標高宇宙線観測所「LHAASO」は、中国が独自に設計、建設した、世界で最も標高が高く、規模が最大で、最高感度のガンマ線観測装置を備え、高エネルギー宇宙線の起源と関連する宇宙の進化、高エネルギー天体の進化、