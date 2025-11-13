アメリカのトランプ大統領が当面の政府資金を確保する「つなぎ予算案」に署名し、予算が成立しました。これで過去最長の43日間に及ぶ政府機関の閉鎖は解消されました。アメリカトランプ大統領「私の署名により、連邦政府は通常業務を再開する」トランプ大統領は12日、来年1月までの予算執行を可能にする「つなぎ予算案」に署名し、政府機関の閉鎖が解消されました。「つなぎ予算案」は、与党・共和党が閉鎖に伴う連邦政府職員の