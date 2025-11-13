2025年4月…。（高山 基彦 キャスター）「今、広末さんが出てきました。広末涼子さん釈放です。午前6時20分、今警察署から出てきて、ゆっくりと頭を下げました。深くお辞儀をしました」静岡県内の新東名で乗用車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こし、病院に搬送された俳優の広末涼子さん。その病院内で看護師にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕されましたが、その後、処分保留で釈放となったので