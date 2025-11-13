韓国・ソウル近郊で13日、トラックが市場に突っ込む事故があり、70代の女性2人が死亡したほか、18人が重軽傷を負っています。【映像】事故の凄惨さを物語る割れたフロントガラスと歪んだハンドル消防によりますと、13日午前11時ごろ、ソウル近郊の京畿道富川で1トントラックが市場に突っ込みました。この事故で、70代の女性2人が死亡したほか、重傷が9人、軽傷も9人となっています。警察は、60代のトラック運転手を業務上