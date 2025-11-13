日産自動車の本社ビル＝横浜市日産自動車が、2028年3月に車両生産を終える追浜工場（神奈川県横須賀市）がある追浜地区で、約160人分の業務を残すことが13日分かった。樹脂成形や塗装など部品生産の一部に加え、輸出向け車両の排ガス検査などに充てる。労働組合側にこの方針を提示した。追浜工場では約2400人が働く。従業員の意向を聞いた上で、工場の生産終了後の人選を進める。日産は、子会社の日産自動車九州（福岡県苅田