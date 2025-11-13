金属バットなどで襲撃し、中高生らにけがをさせた疑いで少年ら17人が逮捕されました。当時18歳の少年ら17人は2025年1月、東京・大田区の路上で、中学生や高校生ら少年4人の頭などを金属バットや木刀で殴り、けがをさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、知人女性をめぐってトラブルがあり、被害に遭った少年らが話し合うために待っていたところ、凶器を持った容疑者の少年ら17人が襲ったということです。17人のうち16人