Raineが、ニューEP『Backseat』を11月12日にEryngii Recordsより配信リリースした。 （関連：【映像あり】Raine、ニューEP『Backseat』収録曲「Ghost」MV） 本作はRaineにとって最もパーソナルな作品となる、心の葛藤と癒しを描いた等身大のEP。静かで繊細な表現と、力強く感情を解放する瞬間が同居する、内省的かつ映画を見ているような1枚となっている。 先行シングルとして発表された「Ghost