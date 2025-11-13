スカイマークは、2026年3月期の通期業績予想を下方修正した。事業収益は1,110億円（前回発表比63億円減）、営業利益は16億円（同4億円減）、経常利益は10億円（同11億円減）、最終利益は1億円（同11億円減）を見込む。平均単価を前年同期比6.7％引き上げたものの、競合による継続的なセールなどの影響で、有償旅客数は同4.7％減となった。コストの抑制に努めたものの、事業収益や営業利益は期初想定を下回る見通し。経常利益は新機