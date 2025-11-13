山本はサイ・ヤング賞の受賞は逃したが、改めて評価の声が高まっている(C)Getty Images今季最も優れた投手に贈られる「サイ・ヤング賞」の投票結果が現地時間11月12日に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズが満票で受賞となった。最終の3人に候補入りしていたドジャース、山本由伸は3位となり、残念ながら日本人初の栄冠とはならなかった。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェッ